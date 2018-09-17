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Лишавшийся прав водитель иномарки повалил столб на припаркованный автомобиль
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Лишавшийся прав водитель иномарки повалил столб на припаркованный автомобиль 

Волга Ньюс 15 часов назад
Фото: Волга Ньюс
По данным полиции, в 15:45 24-летний водитель иномарки двигался по ул. Большой и в районе д. 39 допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованную «Калину».
В ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, которому было назначено амбулаторное лечение, а также два его пассажира — мальчики 10 и 5 лет, которые были госпитализированы.
Водитель Ford, ранее уже лишавшийся прав, от медицинского освидетельствования отказался.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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