Лишавшийся прав водитель иномарки повалил столб на припаркованный автомобиль

По данным полиции, в 15:45 24-летний водитель иномарки двигался по ул. Большой и в районе д. 39 допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованную «Калину».

В ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, которому было назначено амбулаторное лечение, а также два его пассажира — мальчики 10 и 5 лет, которые были госпитализированы.

Водитель Ford , ранее уже лишавшийся прав, от медицинского освидетельствования отказался.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.