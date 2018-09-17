На Ямале госпитализирована женщина, выпавшая из окна второго этажа

В Ноябрьске в результате ночного происшествия местная жительница получила тяжёлые травмы. Об этом 17 сентября 2018 года со ссылкой на пресс-службу станции скорой помощи сообщил «Ноябрьск 24».

По словам врачей станции скорой помощи, вызов поступил в ночь с 15 на 16 сентября 2018 года. Медикам сообщили, что в доме по улице Советской из окна второго этажа выпала женщина. Прибывшие на место происшествия медики констатировали множественные переломы. Пострадавшую госпитализировали в срочном порядке.

Сейчас состояние пострадавшей по-прежнему оценивается, как тяжелое. Тем временем правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Источник превью: tv5.zp.ua