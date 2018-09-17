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Шарьинский таксист разбил машину соседки, стоявшую на «чужом» месте
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Шарьинский таксист разбил машину соседки, стоявшую на «чужом» месте 

k1news.ru 15 часов назад
Фото: k1news.ru
Войну из-за парковочного места развязал шарьинский водитель. Ради «восстановления справедливости» он разбил чужой автомобиль, сообщает УМВД по Костромской области.
Повреждения на "Рено" матери утром 13 сентября обнаружил молодой человек, который и обратился в полицию. Стражи порядка установили, что к случившемуся причастен 35-летний работник одного из местных такси, проживающий в этом же доме.
После ночной смены мужчина приехал к своему дому и обнаружил, что парковочное место, на котором он обычно оставляет свою машину, занято. Розыск владельца не дал результатов. Тогда водитель решил действовать: на буксире он оттащил машину оппонента с парковки, несколько раз ударил по кузову и стеклам авто монтировкой, после чего припарковал свой автомобиль на освободившееся место.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Проводится расследование.
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