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У Саракташа водитель «ВАЗа» сбил рабочего и скрылся с места ДТП
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У Саракташа водитель «ВАЗа» сбил рабочего и скрылся с места ДТП 

АиФ-Оренбург + ещё 1 15 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Саракташском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал дорожный рабочий.
Авария произошла 16 сентября на 62 километре дороги Каменноозерное — Медногорск. Предварительно установлено, что около поселка Саракташ 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» наехал на 52-летнего мужчину, который выполнял дорожные работы. После этого водитель уехал с места происшествия. Пострадавший получил травмы головы и позвоночника.
Водитель задержан, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Кстати, в отношении водителя составлен административный протокол за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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