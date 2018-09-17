У Саракташа водитель «ВАЗа» сбил рабочего и скрылся с места ДТП

В Саракташском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал дорожный рабочий.

Авария произошла 16 сентября на 62 километре дороги Каменноозерное — Медногорск. Предварительно установлено, что около поселка Саракташ 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» наехал на 52-летнего мужчину, который выполнял дорожные работы. После этого водитель уехал с места происшествия. Пострадавший получил травмы головы и позвоночника.

Водитель задержан, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Кстати, в отношении водителя составлен административный протокол за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.