Сын насмерть сбил мать в Хабаровске

В Хабаровске невнимательный автолюбитель сбил свою мать. Мужчина сдавал назад, когда его родственница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил сайт DVHAB.RU.

На Ивановском переулке на дворовой территории дома № 12 молодой человек пытался припарковать Nissan Bluebird. Он сдал назад, не заметив мать, и сбил ее. Вместо тормоза водитель по ошибке нажал газ, тем самым он еще и переехал пострадавшую. После машина врезалась в дерево.

Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Стаж вождения у виновника аварии — три года. От медицинского освидетельствования он отказался.

Сотрудники следственного отдела проводят проверку. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.