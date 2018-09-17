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Сын насмерть сбил мать в Хабаровске
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Сын насмерть сбил мать в Хабаровске 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Хабаровске невнимательный автолюбитель сбил свою мать. Мужчина сдавал назад, когда его родственница попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил сайт DVHAB.RU.
На Ивановском переулке на дворовой территории дома № 12 молодой человек пытался припарковать Nissan Bluebird. Он сдал назад, не заметив мать, и сбил ее. Вместо тормоза водитель по ошибке нажал газ, тем самым он еще и переехал пострадавшую. После машина врезалась в дерево.
Женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Стаж вождения у виновника аварии — три года. От медицинского освидетельствования он отказался.
Сотрудники следственного отдела проводят проверку. По ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
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