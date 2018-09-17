Прокуратура и Ространснадзор проводят проверку перевозчиков из-за участившихся ДТП в Омске

ОМСК, 17 сентября. / ТАСС /. Прокуратура Омской области совместно с Западно-Сибирским Ространснадзором в связи с участившимися ДТП с участием маршрутных такси проводит проверку двух пассажирских перевозчиков, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Динара Тулева.

Сразу три ДТП с участием пассажирских микроавтобусов этих перевозчиков, в результате которых два человека погибли и 23 пострадали, произошли в Омске 31 августа.

"В конце августа 2018 года на территории г. Омска произошел ряд ДТП, в ходе которых значительное количество пассажиров маршрутных транспортных средств получили различные повреждения, в том числе наступила гибель двух человек. Западно-Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора совместно с прокуратурой г. Омска по поручению прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения лицензионных требований двумя пассажирскими перевозчиками, с участием работников которых произошли ДТП", — сказала Тулева.

Она отметила, что прокуратура также получила заявления УМВД России по Омску о проведении выездных внеплановых проверок в отношении этих перевозчиков. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.