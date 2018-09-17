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Прокуратура и Ространснадзор проводят проверку перевозчиков из-за участившихся ДТП в Омске
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Прокуратура и Ространснадзор проводят проверку перевозчиков из-за участившихся ДТП в Омске 

ТАСС 15 часов назад
ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Омской области совместно с Западно-Сибирским Ространснадзором в связи с участившимися ДТП с участием маршрутных такси проводит проверку двух пассажирских перевозчиков, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Динара Тулева.
Сразу три ДТП с участием пассажирских микроавтобусов этих перевозчиков, в результате которых два человека погибли и 23 пострадали, произошли в Омске 31 августа.
"В конце августа 2018 года на территории г. Омска произошел ряд ДТП, в ходе которых значительное количество пассажиров маршрутных транспортных средств получили различные повреждения, в том числе наступила гибель двух человек. Западно-Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора совместно с прокуратурой г. Омска по поручению прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения лицензионных требований двумя пассажирскими перевозчиками, с участием работников которых произошли ДТП", — сказала Тулева.
Она отметила, что прокуратура также получила заявления УМВД России по Омску о проведении выездных внеплановых проверок в отношении этих перевозчиков. По результатам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе мэрии Омска ТАСС сообщили, что муниципалитет не рассматривает вопрос о лишении лицензий перевозчиков, чьи водители массово нарушают правила дорожного движения и провоцируют ДТП, и подчеркнули, что борьба с нарушениями на дорогах относится к компетенции ГИБДД.
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