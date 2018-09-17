Пять человек погибли в результате ДТП в Эквадоре

Кито, 17 сентября / Синьхуа / — По меньшей мере пять человек погибли, и еще 27 получили травмы после того, как автобус перевернулся в воскресенье в провинции Чимборасо в центральной части Эквадора. Об этом сообщили в местной экстренной службе ECU 911.

Срочный звонок поступил в 03:46 по местному времени, и пять машин скорой помощи были отправлены на место происшествия на въезде в город Коломб.

Согласно сообщениям, автобус перевозил туристов из южного города Куэнка в столицу страны Кито.

"Пострадавшие получают медицинскую помощь на месте аварии и транспортируются в больницы в городах Кольта и Риобамба /административный центр провинции Чимборасо/", — сообщили в службе.

Два пожарных спасательных подразделения и четыре патрульных автомобиля национальной полиции также были отправлены на место происшествия, однако спасатели смогли добраться до тел только после эвакуации автобуса.

Причина аварии пока не установлена, но чиновники подозревают, что автобус ударился о барьер, прежде чем перевернуться. —0—