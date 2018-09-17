Стали известны подробности столкновения двух легковушек на перекрестке в Ноябрьске

Авария случилась 16 сентября около 16 часов. На пересечении улиц Киевской и Шевченко столкнулись ВАЗ-21099 и « Хонда ».

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, водитель отечественной легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение с иномаркой. Люди в ДТП не пострадали, повреждения получили только автомобили и дорожное ограждение.

Добавим, всего за минувшую неделю в Ноябрьске произошло 20 аварий, в которых пострадали два человека. Зарегистрировано 475 фактов нарушения ПДД, восемь водителей задержаны за управление авто в нетрезвом состоянии.