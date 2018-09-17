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Стали известны подробности столкновения двух легковушек на перекрестке в Ноябрьске
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Стали известны подробности столкновения двух легковушек на перекрестке в Ноябрьске 

Noyabrsk24.ru 14 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Авария случилась 16 сентября около 16 часов. На пересечении улиц Киевской и Шевченко столкнулись ВАЗ-21099 и «Хонда».
Как сообщили в городском управлении ГИБДД, водитель отечественной легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение с иномаркой. Люди в ДТП не пострадали, повреждения получили только автомобили и дорожное ограждение.
Добавим, всего за минувшую неделю в Ноябрьске произошло 20 аварий, в которых пострадали два человека. Зарегистрировано 475 фактов нарушения ПДД, восемь водителей задержаны за управление авто в нетрезвом состоянии.
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