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В Челябинске младенец и 10-летняя девочка пострадали в аварии
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В Челябинске младенец и 10-летняя девочка пострадали в аварии 

Уральский меридиан + ещё 1 14 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске в пятницу, 14 сентября, на Комсомольском проспекте около дома № 23 столкнулись две иномарки. Водитель, управляя автомобилем «Тойота» при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «Датсун», который двигался во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей. Ребенок, 2018 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Известно, что младенец находился в автолюльке и был пристегнут ремнями безопасности. Девочка, 2008 года рождения, также получила телесные повреждения, госпитализация не потребовалась, ей назначено амбулаторное лечение.
При столкновениях транспортных средств в Челябинской области за июль произошло 179 ДТП, в которых 21 человек погиб, 272 получили травмы различной степени тяжести.
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