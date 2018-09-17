В Челябинске младенец и 10-летняя девочка пострадали в аварии

В Челябинске в пятницу, 14 сентября, на Комсомольском проспекте около дома № 23 столкнулись две иномарки. Водитель, управляя автомобилем « Тойота » при повороте налево совершил столкновение с автомобилем « Датсун », который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей. Ребенок, 2018 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Известно, что младенец находился в автолюльке и был пристегнут ремнями безопасности. Девочка, 2008 года рождения, также получила телесные повреждения, госпитализация не потребовалась, ей назначено амбулаторное лечение.

При столкновениях транспортных средств в Челябинской области за июль произошло 179 ДТП, в которых 21 человек погиб, 272 получили травмы различной степени тяжести.