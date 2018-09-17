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Стали известны подробности ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградском районе
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Стали известны подробности ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградском районе 

За рулем Кубань + ещё 1 14 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщал автопортал «За рулём Кубань», 16 сентября около 22:30 в Краснодарском крае произошла авария.
Рейсовый автобус сообщением Анапа-Ярославль, следуя по автотрассе Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская, в Ленинградском районе на 47-м километре не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где врезался в дерево.
Автобус, принадлежащий ярославскому перевозчику, на момент аварии перевозил 40 человек. 22 из них пострадали. Это водитель, находившийся за рулём, 50-летний житель Ярославской области, его сменщик и 20 пассажиров, среди которых двое подростков 13 и 14 лет. Пострадавшие доставлены в Ленинградскую и Павловскую районные больницы с травмами различной степени тяжести.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, санавиация готова к доставки в Краснодар экстренных больных, если в этом будет необходимость.
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