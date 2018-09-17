ДТП в Симферополе: ряд улиц города встал в пробках 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Авария на улице Генерала Васильева в Симферополе парализовала движение по нескольким улицам крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым.
ДТП произошло в понедельник утром — на участке автодороги от улицы Авиационной в сторону Данилова столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2110 и Lexus. Машины перекрыли обе полосы для движения в сторону Данилова, в результате чего на улице Генерала Васильева образовался серьезный затор.
Из-за аварии движение также затруднено на улице Трансформаторная. Скорость проезда минимальная. Информации о пострадавших пока нет.