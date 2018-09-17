18-летний юноша, получивший травмы в страшном ДТП под Рыбинском, скончался

Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи не смогли его спасти. Об этом стало известно на следующий день после ДТП.

Авария произошла утро 16 сентября на 54-м километре трассы Ярославль-Рыбинск. Не смогли разъехаться две иномарки — Nissan X-TRAIL и Ford Fusion . На месте погибли пять человек.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы для установления механизма происшествия и лиц, управлявших транспортными средствами в момент ДТП», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.