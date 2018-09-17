Ещё
Госавтоинспекция Ардонского района Северной Осетии в селении Мичурино провели акцию «Лайк водителю»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госавтоинспекция Ардонского района Северной Осетии в селении Мичурино провели акцию «Лайк водителю» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 часов назад
На пешеходном переходе ученики 2 и 3 классов, с плакатами и рисунками, на которых были изображены знаки со слоганами «Спасибо водитель!», «Удачи на дороге!»сразу привлекли внимание всех участников дорожного движения. Мальчики и девочки, проходя пешеходный переход, благодарили водителей. Затем, выстроившись цепочкой у перехода, ребята подняли вверх плакаты, в ответ раздавались звуковые сигналы в знак одобрения акции со стороны водителей. Данное мероприятие направлено на формирование законопослушного поведения, как водителей, так и пеших участников движения. Ведь начало учебного года требует особого внимания водителей к юным пешеходам.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Прикамье вступил в законную силу приговор виновнику ДТП с каретой скорой помощи Госавтоинспекция Москвы подвела итоги общегородского профилактического мероприятия «Ваш пассажир - ребенок» Жители Саратова выразили благодарность сотруднику ГИБДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение