Госавтоинспекция Ардонского района Северной Осетии в селении Мичурино провели акцию «Лайк водителю»

На пешеходном переходе ученики 2 и 3 классов, с плакатами и рисунками, на которых были изображены знаки со слоганами «Спасибо водитель!», «Удачи на дороге!»сразу привлекли внимание всех участников дорожного движения. Мальчики и девочки, проходя пешеходный переход, благодарили водителей. Затем, выстроившись цепочкой у перехода, ребята подняли вверх плакаты, в ответ раздавались звуковые сигналы в знак одобрения акции со стороны водителей. Данное мероприятие направлено на формирование законопослушного поведения, как водителей, так и пеших участников движения. Ведь начало учебного года требует особого внимания водителей к юным пешеходам.