Улетел в кювет и врезался в дерево. 22 человека пострадали: подробности ДТП с ярославскими туристами

Пострадали 22 человека

Стали известны подробности ДТП с ярославскими туристами. Авария произошла в 00.05 17 сентября.

-На Т-образном перекрёстке водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. И врезался в дерево. 22 человека получили травмы. Из них 16 человек с лёгкими травмами, 6 человек с травмами средней тяжести, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Всего в автобусе находились 40 человек, из них двое водителей и владелец транспорта. Автобус зарегистрирован в деревне Пестрецово Ярославской области. Он ехал в Ярославль из Архипо-Осиповки. Автобус был заказан ярославской турфирмой.

Пострадавших пассажиров отвезли в больницу. Оставшихся 18 человек разместили в пункте временного пребывания. Решается вопрос об их транспортировки домой.