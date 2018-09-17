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Улетел в кювет и врезался в дерево. 22 человека пострадали: подробности ДТП с ярославскими туристами
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Улетел в кювет и врезался в дерево. 22 человека пострадали: подробности ДТП с ярославскими туристами 

76.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: 76.ru
Пострадали 22 человека
Стали известны подробности ДТП с ярославскими туристами. Авария произошла в 00.05 17 сентября.
-На Т-образном перекрёстке водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. И врезался в дерево. 22 человека получили травмы. Из них 16 человек с лёгкими травмами, 6 человек с травмами средней тяжести, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Всего в автобусе находились 40 человек, из них двое водителей и владелец транспорта. Автобус зарегистрирован в деревне Пестрецово Ярославской области. Он ехал в Ярославль из Архипо-Осиповки. Автобус был заказан ярославской турфирмой.
Пострадавших пассажиров отвезли в больницу. Оставшихся 18 человек разместили в пункте временного пребывания. Решается вопрос об их транспортировки домой.
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