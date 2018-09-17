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В Астраханской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
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В Астраханской области три человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости + ещё 1 14 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен — РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает УМВД России по региону.
Авария произошла накануне вечером на 190-м километре трассы «Волгоград — Астрахань». «Водитель »Лады" двенадцатой модели не учел метеоусловия, во время дождя на мокром покрытии выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовиком", — сказано в информации.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и один из его пассажиров получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли на месте. Мужчины не имели при себе документов, в настоящее время их личность устанавливаются.
Житель Брянской области 1980 года рождения, также находившийся в салоне легковой машины, с тяжелой сочетанной травмой и травматическим шоком был доставлен в больницу. Спустя пять часов он скончался в реанимационном отделении. Водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту гибели людей организована процессуальная проверка.
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