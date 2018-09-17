Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на сегодняшний день, 17 сентября.
По информации пресс-службы ведомства, приборы фотофиксации «Крис» расположены на следующих участках автодорог:
— 312, 322, 345, 350, 372, 374, 378, 430 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44, 59 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23, 31, 38 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— ул. Раздольная, 1-я Курская, Паровозная, Половецкая города Орла.
В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и ПДД.
Сообщение Камеры на дорогах: ГИБДД опубликовала список появились сначала на РИА 57.