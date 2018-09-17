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Пьяные уральцы выжили после столкновения с товарняком
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Пьяные уральцы выжили после столкновения с товарняком 

Уралинформбюро + ещё 2 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
16 сентября в Екатеринбурге под поезд попали 69-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они госпитализированы с предварительным диагнозом «перелом голени», у мужчины также зафиксирован перелом основания черепа. Установлено, что оба путника находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, встреча незадачливых пешеходов с товарняком произошла на 1827 километре 8 пикета перегона Исток — Путевка. Пенсионерка и ее спутник шли рядом с путями и никак не реагировали на гудки грузового состава. Чтобы избежать наезда, машинист применил экстренное торможение, но безуспешно.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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