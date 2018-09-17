Пьяные уральцы выжили после столкновения с товарняком

16 сентября в Екатеринбурге под поезд попали 69-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они госпитализированы с предварительным диагнозом «перелом голени», у мужчины также зафиксирован перелом основания черепа. Установлено, что оба путника находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, встреча незадачливых пешеходов с товарняком произошла на 1827 километре 8 пикета перегона Исток — Путевка. Пенсионерка и ее спутник шли рядом с путями и никак не реагировали на гудки грузового состава. Чтобы избежать наезда, машинист применил экстренное торможение, но безуспешно.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.