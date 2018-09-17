Соцсети: невнимательный водитель сбил школьницу на тротуаре в Ставрополе

Водитель припарковался на тротуаре и сбил школьницу на юго-западе Ставрополя, сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация о происшествии появилась в городском сообществе «ВКонтакте». По словам очевидца, водитель не только припарковался в неположенном месте, заехав в пешеходную зону, но и невнимательно ехал задним ходом. Он не заметил девочку, которая шла по тротуару, и отдавил ей ногу.

«Девочка дико кричала и держалась за стопу», — прокомментировал очевидец.

Девочке оказали медицинскую помощь. Официальные ведомства не комментировали происшествие.