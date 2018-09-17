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Автомобильные номера костромичей нашлись в огромной луже
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Автомобильные номера костромичей нашлись в огромной луже 

k1news.ru 14 часов назад
Фото: k1news.ru
Костромской водитель оспорил штраф за езду без переднего государственного регистрационного знака. Он должен был заплатить 5 тысяч рублей, но суд встал на сторону костромича. Дело в том, что в отсутствии знака он не был виноват, сообщает Димитровский суд.
В июле 2018 года, после сильного ливня, костромич ехал на своем авто по улице Радиозаводской. На дороге образовалась огромная лужа. В ней и остались номера с автомобиля. Чуть позже машину остановил сотрудник ГИБДД и составил в отношении протокол об административном правонарушении. Наказание — либо штраф, либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
Номер нашелся в той самой огромной луже на улице Радиозаводской. Там же номера нашли и другие автовладельцы. Герой этой истории обратился в суд. Суд встал на его сторону. не увидев в его действиях состава правонарушения, так что штраф ему платить не придется.
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