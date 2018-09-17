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В Перми иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе
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В Перми иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе 

АиФ Пермь + ещё 4 17 сентября 2018
Фото: АиФ Пермь
16 сентября в Перми под колёсами иномарки оказался 10-летний ребёнок.
ДТП произошло около 20 часов вечера на улице 40 лет Победы.
«Со стороны улицы Трактовая в направлении Лядовского тракта двигался автомобиль Subaru Impreza. По предварительной информации, районе дома №9/Б 56-летняя женщина-водитель пошла на обгон попутного транспорта и выехала на встречную полосу, где сбила несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в УГИБДД Перми.
В результате ДТП ребёнок с тяжелой сочетанной травмой доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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