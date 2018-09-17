В Перми иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе

16 сентября в Перми под колёсами иномарки оказался 10-летний ребёнок.

ДТП произошло около 20 часов вечера на улице 40 лет Победы.

«Со стороны улицы Трактовая в направлении Лядовского тракта двигался автомобиль Subaru Impreza. По предварительной информации, районе дома №9/Б 56-летняя женщина-водитель пошла на обгон попутного транспорта и выехала на встречную полосу, где сбила несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в УГИБДД Перми.

В результате ДТП ребёнок с тяжелой сочетанной травмой доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.