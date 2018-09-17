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В Перми осудили члена банды, угонявшей дорогие иномарки
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В Перми осудили члена банды, угонявшей дорогие иномарки 

АиФ Пермь + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Члена банды, угонявшей дорогие иномарки со стоянок Перми, осудили на шесть с половиной лет.
В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что с весны 2017 по декабрь 2017 года в составе организованной группы он участвовал в похищении шести автомобилей премиум-класса — «Тoyota» и «Lexus» — общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Члены банды применяли специальное электронное оборудование, которое позволяло считывать сигнал системы и запускать двигатель без ключа. Применяя ретранслятор передачи сигнала ключа и брелок код-граббера, они блокировали сигнал связи и похищали автомобиль со стоянки. Осуждённый отвечал за подделку и уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя на двух краденых автомашинах.
Суд приговорил мужчину к шести с половиной годам лишения свободы, штрафу 250 тысяч рублей и ограничению свободы на полтора года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Дела двоих его соучастников, в том числе и организатора, сейчас рассматривает суд.
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