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Вечером 16 сентября в центре Перми мотоциклист влетел в иномарку
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Вечером 16 сентября в центре Перми мотоциклист влетел в иномарку 

АиФ Пермь + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Авария с мотоциклистом в центре Перми попала на видео. ДТП произошло поздно вечером 16 сентября.
«В 22.35 по улице Луначарского (со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Газеты «Звезда») двигался автомобиль Toyota Corolla. На регулируемом перекрёстке улицы Луначарского и Комсомольского проспекта 37-летня женщина-водитель, по предварительной информации, выехала на запрещающий красный сигнал светофора и допустила столкновение с мотоциклом HONDA», — рассказали в УГИБДД Перми.
В результате аварии пострадал 25-летний водитель мотоцикла. С травмой головы и переломом кисти руки его увезли в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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