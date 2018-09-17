Вечером 16 сентября в центре Перми мотоциклист влетел в иномарку

Авария с мотоциклистом в центре Перми попала на видео. ДТП произошло поздно вечером 16 сентября.

«В 22.35 по улице Луначарского (со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Газеты «Звезда») двигался автомобиль Toyota Corolla. На регулируемом перекрёстке улицы Луначарского и Комсомольского проспекта 37-летня женщина-водитель, по предварительной информации, выехала на запрещающий красный сигнал светофора и допустила столкновение с мотоциклом HONDA », — рассказали в УГИБДД Перми.

В результате аварии пострадал 25-летний водитель мотоцикла. С травмой головы и переломом кисти руки его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.