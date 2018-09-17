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В Краснодаре мужчину убило током на вагоне-цистерне
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В Краснодаре мужчину убило током на вагоне-цистерне 

АиФ — Юг + ещё 9 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть линейного управления МВД на транспорте Краснодара поздно вечером сообщили о том, что мужчину ударило током. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний житель Краснодара с друзьями находился в зоне повышенной опасности. Он залез на вагон-цистерну на железнодорожных путях и попал в электромагнитное поле огромной силы. Его ударило током мощностью 27,5 тысяч В.
В результате поражения мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, житель Новороссийска в грозу залез на электроопору и погиб от удара током.
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