В Краснодаре мужчину убило током на вагоне-цистерне

В дежурную часть линейного управления МВД на транспорте Краснодара поздно вечером сообщили о том, что мужчину ударило током. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 24-летний житель Краснодара с друзьями находился в зоне повышенной опасности. Он залез на вагон-цистерну на железнодорожных путях и попал в электромагнитное поле огромной силы. Его ударило током мощностью 27,5 тысяч В.

В результате поражения мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, житель Новороссийска в грозу залез на электроопору и погиб от удара током.