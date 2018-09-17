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В жутком ДТП с квадроциклом в Сараевском районе погибла 17-летняя девушка
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В жутком ДТП с квадроциклом в Сараевском районе погибла 17-летняя девушка 

АиФ Рязань + ещё 2 13 часов назад
Фото: МедиаРязань
Вечером 14 сентября в Сараевском районе произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем квадроцикла ехала задним ходом. В какой-то момент квадроцикл перевернулся на проезжую часть автодороги.
В результате происшествия девушка погибла. Ее пассажир — 21-летний житель Москвы не пострадал.
Установлено, что права управление транспортными средствами девушка не имела, квадроцикл в установленном порядке не зарегистрирован, а правила применения мотошлема молодые люди не соблюдали.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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