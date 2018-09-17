В жутком ДТП с квадроциклом в Сараевском районе погибла 17-летняя девушка

Вечером 14 сентября в Сараевском районе произошло ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя, сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем квадроцикла ехала задним ходом. В какой-то момент квадроцикл перевернулся на проезжую часть автодороги.

В результате происшествия девушка погибла. Ее пассажир — 21-летний житель Москвы не пострадал.

Установлено, что права управление транспортными средствами девушка не имела, квадроцикл в установленном порядке не зарегистрирован, а правила применения мотошлема молодые люди не соблюдали.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.