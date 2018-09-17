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В аварии в микрорайоне Затон пострадали женщина и два ребенка
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В аварии в микрорайоне Затон пострадали женщина и два ребенка 

ufa1.ru 14 часов назад
Фото: ufa1.ru
В воскресенье, 16 сентября, на пересечении дорог Миловка — Дмитревка — Затон произошла серьезная авария: «Шевроле Нива» столкнулась с бетономешалкой.
Как оказалось, 49-летний водитель иномарки, поворачивая с улицы Дмитриевской в сторону Затонского шоссе, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который ехал по улице Ахметова. В результате дорожного происшествия пострадали пассажиры «Нивы», среди них 37-летняя женщина и два мальчика 10 и 12 лет. Все с различными травмами были доставлены в больницу, одного ребенка с множественными травмами госпитализировали.
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