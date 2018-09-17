Ещё
В Псковской области разбился оперный певец из Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Псковской области разбился оперный певец из Петербурга 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
16 сентября на Псковской трассе разбился оперный певец Михаил Луконин. О смерти артиста сообщила его близкая подруга.
«Накануне вечером он ехал из Петербурга в Печорский монастырь. Фура врезалась в несколько машин, одна из них была его», — приводит «ТАСС» слова женщины.
У Луконина осталась дочь Полина, которой сейчас помогают друзья певца.
В Сети было опубликовано видео аварии, записанное на видеорегистратор автомобиля, ехавшего недалеко от места происшествия, пишут «Невские новости». На записи видно, что машина певца стоит в пробке. Через некоторое время в неё на полном ходу влетает красная фура. Автомобиль артиста превратился в груду железа.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Съехал в лесополосу: в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани пострадали 22 человека Четверо погибших: в Ленинградской области произошло ДТП Шесть человек погибли на трассе в Ингушетии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение