В Псковской области разбился оперный певец из Петербурга

16 сентября на Псковской трассе разбился оперный певец Михаил Луконин . О смерти артиста сообщила его близкая подруга.

«Накануне вечером он ехал из Петербурга в Печорский монастырь. Фура врезалась в несколько машин, одна из них была его», — приводит «ТАСС» слова женщины.

У Луконина осталась дочь Полина, которой сейчас помогают друзья певца.

В Сети было опубликовано видео аварии, записанное на видеорегистратор автомобиля, ехавшего недалеко от места происшествия, пишут «Невские новости». На записи видно, что машина певца стоит в пробке. Через некоторое время в неё на полном ходу влетает красная фура. Автомобиль артиста превратился в груду железа.