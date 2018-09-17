В Саратове в массовой аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок

Авария произошла сегодня ночью, в районе Монахова пруда в посёлке Юбилейный. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» зафиксировано ДТП с участием двух легковых автомобилей и «ГАЗели». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадавшим оказана помощь на месте, трое госпитализированы в лечебное учреждение бригадами Центра медицины катастроф и «скорой помощи». На месте также работали спасатели Областной службы спасения.

"Так и не понял, как все произошло. Дождь скорее всего, дорога скользкая, люди отвыкли так ездить, вот и разогнались. Проезжал мимо, много народу, скорая, спасатели, пострадавших грузили, надеюсь, обошлось без жертв", — рассказал очевидец.