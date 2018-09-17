Ещё
В Саратове в массовой аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове в массовой аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок 

САРАТОВ24 14 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Авария произошла сегодня ночью, в районе Монахова пруда в посёлке Юбилейный. Как сообщает портал «ЧП-Саратов» зафиксировано ДТП с участием двух легковых автомобилей и «ГАЗели». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадавшим оказана помощь на месте, трое госпитализированы в лечебное учреждение бригадами Центра медицины катастроф и «скорой помощи». На месте также работали спасатели Областной службы спасения.
"Так и не понял, как все произошло. Дождь скорее всего, дорога скользкая, люди отвыкли так ездить, вот и разогнались. Проезжал мимо, много народу, скорая, спасатели, пострадавших грузили, надеюсь, обошлось без жертв", — рассказал очевидец.
Обстоятельства ДТП и степень вины каждого из водителей устанавливают инспекторы ГИБДД.
САРАТОВ24: последние новости
Под Энгельсом водитель большегруза влетел в ограждение и снес кабину На пешеходной зоне в Саратове легковушка врезалась в столб В Аткарске автоледи случайно сбила пешехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение