Ещё
В Кургане на улице Ленина сбили подростка, который переходил дорогу в неположенном месте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кургане на улице Ленина сбили подростка, который переходил дорогу в неположенном месте 

45.ru 14 часов назад
Фото: 45.ru
Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
15 сентября в Кургане на улице Ленина около дома № 48 27-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer ехал в сторону улицы Станционная. Перед машиной дорогу в неположенном месте переходил 15-летний юноша.
— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения в виде: закрытой черепно — мозговой травмы, сотрясение головного мозга, закрытого перелома пятой пястной левой кисти, множественных ушибов и ссадин левой кисти, правого бедра и голени, правого локтевого сустава, — сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Пострадавшего госпитализировали в ОДБ имени «Красного Креста».
45.ru: последние новости
В Кургане машина столкнулась с прицепом: ребенок получил черепно-мозговую травму В Кургане водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте Создал помеху и скрылся: в Кургане разыскивают водителя, устроившего ДТП с тремя пострадавшими
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение