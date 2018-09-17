В Кургане на улице Ленина сбили подростка, который переходил дорогу в неположенном месте 

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
15 сентября в Кургане на улице Ленина около дома № 48 27-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer ехал в сторону улицы Станционная. Перед машиной дорогу в неположенном месте переходил 15-летний юноша.
— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения в виде: закрытой черепно — мозговой травмы, сотрясение головного мозга, закрытого перелома пятой пястной левой кисти, множественных ушибов и ссадин левой кисти, правого бедра и голени, правого локтевого сустава, — сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Пострадавшего госпитализировали в ОДБ имени «Красного Креста».