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Дорожный рабочий погиб в ДТП под Самарой
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Дорожный рабочий погиб в ДТП под Самарой 

ТРК Губерния 13 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Смертельная авария произошла вечером 14 сентября. 59-летний водитель Mazda CX-5 направлялся к трассе М5 «Урал» со стороны автодороги Самара-Бугуруслан по Обводной. В районе 19:30 проезжую часть в неположенном месте решил перейти рабочий. 22-летний парень был одет в форму дорожника. Известно, что в это время он не был занят исполнением своих служебных обязанностей. Автомобилист не сумел избежать столкновения. После этого иномарку выбросило в левый кювет, где она перевернулась. Пешеход погиб на месте ДТП еще до приезда бригады медиков. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства аварии, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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