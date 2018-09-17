Дорожный рабочий погиб в ДТП под Самарой 

Смертельная авария произошла вечером 14 сентября. 59-летний водитель Mazda CX-5 направлялся к трассе М5 «Урал» со стороны автодороги Самара-Бугуруслан по Обводной. В районе 19:30 проезжую часть в неположенном месте решил перейти рабочий. 22-летний парень был одет в форму дорожника. Известно, что в это время он не был занят исполнением своих служебных обязанностей. Автомобилист не сумел избежать столкновения. После этого иномарку выбросило в левый кювет, где она перевернулась. Пешеход погиб на месте ДТП еще до приезда бригады медиков. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства аварии, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области