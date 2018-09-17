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Инспекторы ГИБДД ищут свидетелей аварии под Талицей, где грузовик насмерть сбил парня
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Инспекторы ГИБДД ищут свидетелей аварии под Талицей, где грузовик насмерть сбил парня 

e1.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: e1.ru
Инспекторы ГИБДД просят откликнуться людей, которые стали очевидцами смертельной аварии под Талицей.
Неизвестный автомобиль насмерть сбил пешехода — 20-летнего парня. ДТП произошло 16 сентября в 3 часа ночи на 213-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень.
— По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, вероятнее всего, грузовом, кабина белого цвета, при движении со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга допустил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся, — рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Инспекторы установили, что парень был жителем села Горбуновского Талицкого района. Он скончался на месте происшествия ещё до того, как приехала скорая помощь.
Инспекторы просят очевидцев обратиться в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону +7 (343) 269-77-00, либо в дежурную часть ОМВД России по Талицкому району по телефону +7 (34371) 2-13-86 и 02.
В августе прошлого года водитель грузовика сбил байкера под Первоуральском и уехал. С байкером ехали двое его друзей на мотоциклах, они описали, как выглядел грузовик, после чего ГИБДД объявила водителя в розыск. На прошлой неделе его отправили в колонию-поселение.
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