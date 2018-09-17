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Массовое ДТП в Керчи: пострадали три человека
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Массовое ДТП в Керчи: пострадали три человека 

РИА Новости Крым 13 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В аварии с участием четырех автомобилей в Керчи пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
ДТП произошло минувшей ночью. По неизвестной пока причине в микрорайоне Солнечный столкнулись сразу четыре автомобиля. На место происшествия немедленно выехали службы экстренного реагирования.
По данным МЧС, травмы различной степени тяжести получили три человека. Более подробной информации о происшествии пока нет.
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