Массовое ДТП в Керчи: пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В аварии с участием четырех автомобилей в Керчи пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

ДТП произошло минувшей ночью. По неизвестной пока причине в микрорайоне Солнечный столкнулись сразу четыре автомобиля. На место происшествия немедленно выехали службы экстренного реагирования.

По данным МЧС, травмы различной степени тяжести получили три человека. Более подробной информации о происшествии пока нет.