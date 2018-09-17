В водительских правах появится новая подкатегория

Водительское удостоверение в будущем может быть дополнено отдельной подкатегорией, обозначающей таксистов. С такой инициативой выступил зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев

По его словам, появление новой категории для водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров на легковом автотранспорте, позволит существенно повысить качество и безопасности услуг, передает агентство «Москва»

На сегодняшний день водители автобусов имеют удостоверения категорий D, D1, D1E и DE, в то время как водители такси — обычные права категории «В».