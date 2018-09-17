В водительских правах появится новая подкатегория 

Водительское удостоверение в будущем может быть дополнено отдельной подкатегорией, обозначающей таксистов. С такой инициативой выступил зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.
По его словам, появление новой категории для водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров на легковом автотранспорте, позволит существенно повысить качество и безопасности услуг, передает агентство «Москва».
На сегодняшний день водители автобусов имеют удостоверения категорий D, D1, D1E и DE, в то время как водители такси — обычные права категории «В».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой запретить столичным таксистам осуществлять перевозки, если у них нет российских прав. Запрет на работу в сфере такси для водителей с иностранными удостоверениями Собянин предложил включить в федеральный закон. А до тех пор, пока этого не произошло, агрегаторы могут указывать в приложении данные об удостоверении таксиста, который выполняет заказ. Это позволит клиентам самим решать, хотят ли они ехать с таксистом, который не получал права в России.