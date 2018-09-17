Ещё
В водительских правах появится новая подкатегория
Далее:
Читайте также:
Ещё

В водительских правах появится новая подкатегория 

Авторамблер + ещё 4 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Водительское удостоверение в будущем может быть дополнено отдельной подкатегорией, обозначающей таксистов. С такой инициативой выступил зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.
По его словам, появление новой категории для водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров на легковом автотранспорте, позволит существенно повысить качество и безопасности услуг, передает агентство «Москва».
На сегодняшний день водители автобусов имеют удостоверения категорий D, D1, D1E и DE, в то время как водители такси — обычные права категории «В».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой запретить столичным таксистам осуществлять перевозки, если у них нет российских прав. Запрет на работу в сфере такси для водителей с иностранными удостоверениями Собянин предложил включить в федеральный закон. А до тех пор, пока этого не произошло, агрегаторы могут указывать в приложении данные об удостоверении таксиста, который выполняет заказ. Это позволит клиентам самим решать, хотят ли они ехать с таксистом, который не получал права в России.
Авторамблер: последние новости
Смертельные гонки, за которые гаишнику дали 7 лет На 1000 жителей России приходится менее 300 автомобилей Знай свою полосу: мотоциклист поплатился за междурядье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение