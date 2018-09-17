ДТП с телегой в Курской области 

Нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось воскресным вечером на территории Хомутовского района Курской области. 16 сентября в полвосьмого вечера в аварию попала гужевая повозка, есть пострадавшие.
Как рассказали представителям средств массовой информации в региональном пресс-центре главного управления министерства чрезвычайных ситуаций, на повороте на деревню Дубовица телега столкнулась с легковым автомобилем «Лада Приора» под управлением пятидесятилетней женщины.
Пока точной информации обо всех последствиях ДТП нет, но сообщается о двух пострадавших мужчинах. Раненые доставлены в больницу, информация уточняется.
Александр С Фото: яндекс картинки