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ДТП с телегой в Курской области
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ДТП с телегой в Курской области 

КурскТВ 13 часов назад
Фото: КурскТВ
Нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось воскресным вечером на территории Хомутовского района Курской области. 16 сентября в полвосьмого вечера в аварию попала гужевая повозка, есть пострадавшие.
Как рассказали представителям средств массовой информации в региональном пресс-центре главного управления министерства чрезвычайных ситуаций, на повороте на деревню Дубовица телега столкнулась с легковым автомобилем «Лада Приора» под управлением пятидесятилетней женщины.
Пока точной информации обо всех последствиях ДТП нет, но сообщается о двух пострадавших мужчинах. Раненые доставлены в больницу, информация уточняется.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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