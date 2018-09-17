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Водителя оштрафовали за потерю номера в огромной луже в Костроме
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Водителя оштрафовали за потерю номера в огромной луже в Костроме 

Kostroma.Today + ещё 1 13 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Суд в Костроме встал на сторону водителя, которому грозил серьезный штраф, узнал KOSTROMA.TODAY. Он утопил номера машины в огромной луже.
Неприятность с костромским водителем приключилась в июле этого года. Водителю на своем авто пришлось преодолевать огромную лужу на улице Радиозаводской, и он потерял в ней госномер.
По данным пресс-службы Димитровского суда, двигающуюся без переднего госномера машину остановил сотрудник ГИБДД. Страж порядка тут же составил протокол. Водителю грозил штраф или лишение прав до трех месяцев.
Мириться с несправедливостью костромич не пожелал. Он заявил, что ездить без номера не собирался, и всему виной — случайность. А точнее, состояние дороги. Кстати, госномер от своего авто он нашел в злополучной луже. Там им были найдены и номера с машин других автовладельцев.
Костромича должны были оштрафовать на пять тысяч рублей, однако на его сторону встал судья. Он решил, что мужчина — не виновен. И отменил административный протокол.
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