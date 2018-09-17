Водителя оштрафовали за потерю номера в огромной луже в Костроме

Суд в Костроме встал на сторону водителя, которому грозил серьезный штраф, узнал KOSTROMA.TODAY. Он утопил номера машины в огромной луже.

Неприятность с костромским водителем приключилась в июле этого года. Водителю на своем авто пришлось преодолевать огромную лужу на улице Радиозаводской, и он потерял в ней госномер.

По данным пресс-службы Димитровского суда, двигающуюся без переднего госномера машину остановил сотрудник ГИБДД . Страж порядка тут же составил протокол. Водителю грозил штраф или лишение прав до трех месяцев.

Мириться с несправедливостью костромич не пожелал. Он заявил, что ездить без номера не собирался, и всему виной — случайность. А точнее, состояние дороги. Кстати, госномер от своего авто он нашел в злополучной луже. Там им были найдены и номера с машин других автовладельцев.

Костромича должны были оштрафовать на пять тысяч рублей, однако на его сторону встал судья. Он решил, что мужчина — не виновен. И отменил административный протокол.