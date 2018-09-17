Ещё
Под Дмитровском пьяный водитель без прав покалечил пассажира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Дмитровском пьяный водитель без прав покалечил пассажира 

РИА 57 13 часов назад
Фото: РИА 57
Накануне, 16 сентября, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось на автодороге Дмитровск — Долбенкино.
Примерно в 08:30 водитель ВАЗ-21110, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления, при выезде с полевой дороги вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля, сообщает УГИБДД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 27 ДТП, в шести из них шесть человек получили травмы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Ехал без прав: в Глазуновке перевернулся пьяный водитель мопеда
Пьяный и без прав: в Мценском районе «Ниссан» протаранил дерево
Пьяный и без прав водитель протаранил две машины на «Ниве»
Сообщение Под Дмитровском пьяный водитель без прав покалечил пассажира появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Катались «навеселе»: за выходные полицейские задержали 10 водителей В Орле кроссовер сбил подростка, переходившего дорогу на красный На Орел – Тамбов под колесами грузовика погиб пешеход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение