Под Дмитровском пьяный водитель без прав покалечил пассажира

Накануне, 16 сентября, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось на автодороге Дмитровск — Долбенкино.

Примерно в 08:30 водитель ВАЗ-21110, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления, при выезде с полевой дороги вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля, сообщает УГИБДД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 27 ДТП, в шести из них шесть человек получили травмы.

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