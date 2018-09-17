Ещё
Уснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 13 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото http://www.prav-net.ruУснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем НовгородеНижегородку, уснувшую за рулем, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в прокуратуре Нижегородской области.
По версии следствия, рано утром автоледи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснула во время движения. Автомобиль Шевроле самопроизвольно врезался в машину коммунальной службы марки МДК-53229. В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир легковушки и был госпитализирован. Теперь безответственной автоледи грозит до 4-х лет лишения свободы.
Нижегородская правда: последние новости
Иномарка насмерть сбила пешехода на проспекте Гагарина (видео) В лепешку. В Нижегородской области бетономешалка раздавила легковушку Шесть человек погибли в ДТП в минувшие выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто5
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение