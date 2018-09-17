Уснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем Новгороде 

фото http://www.prav-net.ruУснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем НовгородеНижегородку, уснувшую за рулем, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в прокуратуре Нижегородской области.
По версии следствия, рано утром автоледи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснула во время движения. Автомобиль Шевроле самопроизвольно врезался в машину коммунальной службы марки МДК-53229. В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир легковушки и был госпитализирован. Теперь безответственной автоледи грозит до 4-х лет лишения свободы.