Уснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем Новгороде

фото http://www.prav-net.ruУснула за рулем. Безответственную автоледи осудят в Нижнем НовгородеНижегородку, уснувшую за рулем, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в прокуратуре Нижегородской области.