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Женщина погибла в ДТП по вине водителя на Ставрополье
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Женщина погибла в ДТП по вине водителя на Ставрополье 

АиФ Ставрополье + ещё 1 13 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Авария с погибшей и тремя ранеными произошла 16 сентября на Ставрополье, сообщает «Интерфакс».
Водитель легкового автомобиля «Богдан» выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в «ВАЗ» на трассе «Георгиевск — Новопавловск». Из-за столкновения погибла пассажирка «Богдана», водитель и ребёнок получили травмы. Также пострадала женщина за рулём «ВАЗа».
«Лучше на 30 минут позже, чем на 40 лет раньше. Куда спешил? Ребёнка жалко», — прокомментировали случившееся в соцсетях.
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