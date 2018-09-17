Женщина погибла в ДТП по вине водителя на Ставрополье

Авария с погибшей и тремя ранеными произошла 16 сентября на Ставрополье, сообщает «Интерфакс»

Водитель легкового автомобиля «Богдан» выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в « ВАЗ » на трассе «Георгиевск — Новопавловск». Из-за столкновения погибла пассажирка «Богдана», водитель и ребёнок получили травмы. Также пострадала женщина за рулём «ВАЗа».

«Лучше на 30 минут позже, чем на 40 лет раньше. Куда спешил? Ребёнка жалко», — прокомментировали случившееся в соцсетях.

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