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На плотине под Аркадаком перевернулся трактор. Водитель погиб
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На плотине под Аркадаком перевернулся трактор. Водитель погиб 

Свободные новости 13 часов назад
Фото: Свободные новости
За прошедшие выходные на дорогах Саратовской области в результате ДТП с тракторами погибли два человека, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
Около шести вечера субботы, 15 сентября, авария произошла на третьем километре дороги Львовка-Натальино Аркадакского района. Переезжая плотину через овраг, 59-летний водитель трактора Т-40 не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на левый бок. От полученных травм тракторист скончался на месте.
Вчера, 16 сентября, в пять утра на дороге Балаково-Духовницкое 31-летний водитель автомобиля Lada Largus на большой скорости врезался в ехавший впереди трактор МТЗ-80 с прицепом. В результате аварии водитель «Ларгуса» также скончался на месте.
Еще одна смертельная авария произошла вчера ночью в Ртищевском районе. На выезде из поселка Луч в сторону села Елань. В 0.20 66-летний мужчина на мотоцикле «Урал» не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Пожилой мотоциклист погиб на месте.
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