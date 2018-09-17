Водитель «Москвича» на трассе в Волгоградской области вытолкал «Запорожец» навстречу фуре

В тройной аварии пострадал один человек

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области вчера, 16 сентября, на трассе Самара — Волгоград произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участие «Москвича», фуры и «Запоржца». Виновником ДТП стал зазевавшийся водитель.

По данным региональной полиции, авария произошла рано утром в воскресенье. За рулем «Мсоквича» находился 31-летний мужчина. Водитель зазевался, протаранил «запорожец» и тот вылетел на встречку перед фурой.

— В 07:40 водитель «Москвича», направляясь со стороны Быково в сторону Волжского, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным пикапом. За рулем «Запорожца» находился 60-летний мужчина.

От удара «Запорожец» откинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со «Сканией».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Запорожца» был доставлен в больницу, остальным помощь врачей не потребовалась.