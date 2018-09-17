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В массовом ДТП на Тарутинской пострадало шесть машин
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В массовом ДТП на Тарутинской пострадало шесть машин 

Калуга 24 13 часов назад
Фото: Калуга 24
УГИБДД по Калужской области 17 сентября сообщило подробности ДТП, которое вечером 14 сентября парализовало движение на Зерновой улице в Калуге. По уточненным данным, участниками этой аварии стали не четыре, как сообщалось ранее, а шесть машин. Начало цепочке столкновений положила 27-летняя женщина-водитель Chery. Сначала она протаранила встречный грузовик Iveco, затем Mitsubishi и напоследок — грузовую «Газель». Iveco после столкновения отбросило на Chevrolet, а «Газель» — на МАЗ-бетономешалку. В результате этой аварии пострадали водитель и пассажир «Газели». Оба отделались ушибами.
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