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За десять минут разыскали угнанный автомобиль в Усть-Илимске
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За десять минут разыскали угнанный автомобиль в Усть-Илимске 

АиФ Иркутск + ещё 1 13 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Утром 16 сентября в полицию поступило сообщение, что от бара на улицы Дружбы Народов угнали автомобиль «Лада Гранта», сообщила 17 сентября пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.
На поиск угнанной машины были направлены все наружные наряды вневедомственной охраны и полиции, и в течении десяти минут «Ладу» остановили в районе базы «Медвежий угол». В салоне находился 25-летний молодой человек, который предположительно был пьян. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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