За десять минут разыскали угнанный автомобиль в Усть-Илимске

Утром 16 сентября в полицию поступило сообщение, что от бара на улицы Дружбы Народов угнали автомобиль « Лада Гранта », сообщила 17 сентября пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

На поиск угнанной машины были направлены все наружные наряды вневедомственной охраны и полиции, и в течении десяти минут «Ладу» остановили в районе базы «Медвежий угол». В салоне находился 25-летний молодой человек, который предположительно был пьян. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.