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В Иркутской области госавтоинспекторы привлекают в административной ответственности водителей за движение по обочинам
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В Иркутской области госавтоинспекторы привлекают в административной ответственности водителей за движение по обочинам 

Хот 13 часов назад
Фото: Хот
Для обеспечения безопасности участников
дорожного движения и повышения культуры вождения у автомобилистов,
сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по предупреждению возникновения на  пригородных направлениях такого явления как передвижение по обочине.
В областном центре особенно остро эта  проблема стоит в выходные, когда большинство граждан возвращаются в  город с отдыха. Пренебрежительное отношение нарушителей, так называемых
«обочечников», к другим участникам дорожного движения становится
предметом широкого обсуждения в социальных сетях, а сами противоправные
действия нередко способствуют возникновению ДТП или конфликтов. С целью
пресечения таких инцидентов, на пригородных направлениях дежурят экипажи
ГИБДД. В первую очередь это касается автодороги в сторону города
Шелехов, объездной автодороги в Ленинском районе, а также Качугского и  Александровского трактов.
Полиция призывает водителей
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять
взаимоуважение друг к другу. В отношении граждан, игнорирующих
требование закона предусмотрена административная ответственность
согласно статьи 12.15 КоАП Российской Федерации — «Нарушение правил
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного
разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней», которая влечет
наказание в виде денежного штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей.
Всего с начала года полицейские привлекли
к административной ответственности по статье 12.15 КоАП России около
двух тысяч нарушителей.
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