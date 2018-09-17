В Иркутской области госавтоинспекторы привлекают в административной ответственности водителей за движение по обочинам

Для обеспечения безопасности участников

дорожного движения и повышения культуры вождения у автомобилистов,

сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по предупреждению возникновения на пригородных направлениях такого явления как передвижение по обочине.

В областном центре особенно остро эта проблема стоит в выходные, когда большинство граждан возвращаются в город с отдыха. Пренебрежительное отношение нарушителей, так называемых

«обочечников», к другим участникам дорожного движения становится

предметом широкого обсуждения в социальных сетях, а сами противоправные

действия нередко способствуют возникновению ДТП или конфликтов. С целью

пресечения таких инцидентов, на пригородных направлениях дежурят экипажи

ГИБДД. В первую очередь это касается автодороги в сторону города

Шелехов, объездной автодороги в Ленинском районе, а также Качугского и Александровского трактов.

Полиция призывает водителей

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять

взаимоуважение друг к другу. В отношении граждан, игнорирующих

требование закона предусмотрена административная ответственность

согласно статьи 12.15 КоАП Российской Федерации — «Нарушение правил

расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного

разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной

транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней», которая влечет

наказание в виде денежного штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей.

Всего с начала года полицейские привлекли

к административной ответственности по статье 12.15 КоАП России около

двух тысяч нарушителей.