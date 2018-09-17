Картофельная авария в Курской области

Участок от Лебяжье до поворота на Зорино. ДТП с участием гружёного картофелеам КАМАЗа и грузовой «ГАЗели». Прицеп перевозившего собранный с полей урожай, по всей видимости, из-за резкого маневра, перевернулся, и стал неуправляемым.