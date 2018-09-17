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У завода «Янтарь» завершают монтаж самых высоких в России опор ЛЭП
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У завода «Янтарь» завершают монтаж самых высоких в России опор ЛЭП 

Клопс.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: МедиаРязань
Возле судостроительного завода «Янтарь» на левом берегу Преголи завершается монтаж стилизованной опоры линии электропередачи на высоте 112 метров. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
Опору монтирует 500-тонный кран, доставленный из Петербурга. Такая же конструкция устанавливается и на правом берегу реки — там сейчас собирают третий ярус. Задействовано 32 рабочих и семь единиц техники.
Высота опор — 112 метров. Они укреплены 270 сваями, вес якорей — 1000 тонн.
"В вечернее и ночное время суток на опорах будет включаться освещение, что сделает их заметными для кораблей и жителей области. Необычный инженерный проект — часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения Прегольской ТЭС", — отметили в «Янтарьэнерго».
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