Собутыльники избили водителя, чтоб не пустить пьяным за руль Jaguar

Собутыльники побили молодого парня, одолжившего у друга Jaguar , чтобы уберечь от пьяного вождения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Молодой человек изрядно выпил и хотел сесть за руль. В этот момент он находился в компании людей, с которыми познакомился накануне. Ребята не дали ему сесть за руль авто в нетрезвом виде. А после того как молодой человек начал сопротивляться, побили. После этого его благополучно направили в больницу.

Уже находясь в больнице, парень спохватился о машине и позвонил ее настоящему владельцу. Он сообщил, что авто угнали в момент, когда он остановился купить пачку сигарет.

Хозяин машины не поверил словам друга. Обратившись в полицию, он узнал, как все было на самом деле. Машина осталась дожидаться владельца невредимой.