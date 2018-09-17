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Собутыльники избили водителя, чтоб не пустить пьяным за руль Jaguar
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Собутыльники избили водителя, чтоб не пустить пьяным за руль Jaguar 

360tv.ru 12 часов назад
Собутыльники побили молодого парня, одолжившего у друга Jaguar, чтобы уберечь от пьяного вождения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодой человек изрядно выпил и хотел сесть за руль. В этот момент он находился в компании людей, с которыми познакомился накануне. Ребята не дали ему сесть за руль авто в нетрезвом виде. А после того как молодой человек начал сопротивляться, побили. После этого его благополучно направили в больницу.
Уже находясь в больнице, парень спохватился о машине и позвонил ее настоящему владельцу. Он сообщил, что авто угнали в момент, когда он остановился купить пачку сигарет.
Хозяин машины не поверил словам друга. Обратившись в полицию, он узнал, как все было на самом деле. Машина осталась дожидаться владельца невредимой.
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