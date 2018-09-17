Ещё
В Самаре нетрезвый водитель, лишенный прав, врезался в ограждение дороги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре нетрезвый водитель, лишенный прав, врезался в ограждение дороги 

Волга Ньюс 12 часов назад
Фото: Волга Ньюс
По данным полицейских, в 20:00 он ехал по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократической в направлении ул. Арена 2018 и, не доехав около 80 м до светофора перед ул. Арена 2018, наехал на бордюрный камень, расположенный слева. После удара автомобиль отбросило на металлические ограждения, расположенные справа по ходу движения.
В результате ДТП телесные повреждения получила 34-летняя пассажирка автомобиля, сидевшая на переднем сидении. Ее доставили на «скорой» в больницу, но после оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что этот водитель уже трижды привлекался к административной ответственности, в частности за езду без документов по ч. 1 и по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ и за вождение в нетрезвом виде по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
По факту произошедшего проводится проверка.
Волга Ньюс: последние новости
Под Самарой погиб водитель легковушки, столкнувшейся с двумя грузовиками АвтоВАЗ представил Lada Largus для перевозки инвалидов за миллион рублей В Жигулевске на пьяного водителя квадроцикла завели уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение