Ещё
Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло на 11,9%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло на 11,9% 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: Автоновости дня
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в августе 2018 года выросло на 11,9% по сравнению с показателем августа прошедшего года и составило 122 тыс., говорится в материалах Росстата.
При этом к июлю этого года производство легковых автомобилей выросло на 16,3%.
Производство грузовых автомобилей в августе 2018 г. увеличилось на 4,1% в годовом выражении — до 13,2 тыс. Производство автобусов снизилось на 6,1% и составило 2,3 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта выросло на 30,6% — до 32,9 тыс. шт.
ТАСС: последние новости
Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами под Воронежем ГИБДД предлагает унифицировать отличительные знаки для автомобилей, где находятся дети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Автобусы смерти: что привело к трагедии5
Lada начала завоевывать европейский рынок
Первый кроссовер Ferrari: стало известно название
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение