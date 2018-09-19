Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло на 11,9%

МОСКВА, 19 сентября. / ТАСС /. Производство легковых автомобилей в России в августе 2018 года выросло на 11,9% по сравнению с показателем августа прошедшего года и составило 122 тыс., говорится в материалах Росстата

При этом к июлю этого года производство легковых автомобилей выросло на 16,3%.

Производство грузовых автомобилей в августе 2018 г. увеличилось на 4,1% в годовом выражении — до 13,2 тыс. Производство автобусов снизилось на 6,1% и составило 2,3 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта выросло на 30,6% — до 32,9 тыс. шт.