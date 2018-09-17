Ещё
В Тамбовской области 15-летний мотоциклист погиб, врезавшись в шлагбаум
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тамбовской области 15-летний мотоциклист погиб, врезавшись в шлагбаум 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
Вечером 15 сентября под Тамбовом насмерть разбился 15-летний водитель мотоцикла Motoland Bandit, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась на улице Южной рабочего поселка Ржакса. 15-летний подросток не справился с управлением и врезался в шлагбаум, после чего мотоцикл перевернулся. Подросток погиб при транспортировке в больницу.
Всего за минувшие выходные дни, 15 и 16 сентября, на дорогах Тамбовской области случилось 13 ДТП, в результате которых два человек погибли и 24 — получили ранения.
АиФ: последние новости
17-летняя девушка погибла в столкновении ВАЗа и грузовика под Тамбовом В Курске водитель без прав устроил аварию, проехав на красный свет Под Орлом 39-летний мужчина погиб под колесами фуры Scania
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве Lamborghini протаранила элитные авто4
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Последняя песня: номинант на «Грэмми» не доехал до монастыря
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение