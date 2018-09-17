В Тамбовской области 15-летний мотоциклист погиб, врезавшись в шлагбаум

Вечером 15 сентября под Тамбовом насмерть разбился 15-летний водитель мотоцикла Motoland Bandit, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась на улице Южной рабочего поселка Ржакса. 15-летний подросток не справился с управлением и врезался в шлагбаум, после чего мотоцикл перевернулся. Подросток погиб при транспортировке в больницу.

Всего за минувшие выходные дни, 15 и 16 сентября, на дорогах Тамбовской области случилось 13 ДТП, в результате которых два человек погибли и 24 — получили ранения.