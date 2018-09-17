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Гаишникам запретили снимать с автомобилей номера
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Гаишникам запретили снимать с автомобилей номера 

Авторамблер + ещё 1 12 часов назад
Фото: Авторамблер
Президент внес изменения в положения о государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Поправки коснулись 12 пункта указа 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» от 15 июня 1998 года. Из подпункта, запрещающего эксплуатацию транспортных средств «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения», были исключены слова «в том числе со снятием государственных регистрационных знаков». При этом сам запрет на эксплуатацию остался.
Соответствующие изменения вступают в силу со дня подписания, то есть, с 17 сентября 2018 года.
Напомним, наиболее частыми причинами для снятия номеров являлись отсутствие полиса ОСАГО и неправильная тонировка.
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