В полицейской погоне на ночной трассе пострадал пятилетний ребенок

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В Саратове водитель «ГАЗели» пострадал при столкновении с бензовозом

Под Балашовом погибла пассажирка ВАЗа после столкновения с иномаркой

В Новобурасском районе краденый прицеп от КамАЗа разрезали на куски и вывезли на КамАЗе