В полицейской погоне на ночной трассе пострадал пятилетний ребенок 

За прошедшие выходные в ДТП на дорогах Саратовской области пострадали несколько несовершеннолетних, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
В третьем часу ночи субботы, 15 сентября, на подъезде к селу Новая Красавка Лысогорского района от трассы «Каспий» 28-летний водитель за рулем Opel Astra не остановился по требованию инспекторов ГИБДД. Полиция начала погоню, в ходе которой «Опель» вылетел в кювет. Как оказалось, в иномарке находился пятилетний ребенок. После осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение.
В пять вечера на улице Горького в Энгельсе 42-летний водитель за рулем автомобиля Lada Kalina сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по «зебре». Ребенку медики после осмотра также назначили амбулаторное лечение.
Вчера, 16 сентября, в шесть вечера на перекрестке улиц 4-й Прудовой и Братьев Никитиных в Саратове столкнулись ВАЗ и Chevrolet. На момент аварии в иномарке находились восьмилетний мальчик и 52-летняя женщина. Оба они пострадали и были госпитализированы.